Le président malien de la Transition, le général Assimi Goïta a présenté lors de la réunion du Conseil des ministres hier mercredi à Bamako, ses félicitations et ses vœux de réussite au nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga et aux membres de son gouvernement, nouvellement désignés, pour la confiance placée en eux pour leurs compétences.

Le chef de l’Etat malien a profité de cette occasion pour rappeler à la nouvelle équipe gouvernementale que sa nomination intervient à un moment où le Mali a engagé des réformes majeures qu’il lui revient de poursuivre.

Il a invité le chef de l’exécutif et son équipe à accorder une «attention particulière» à certaines questions jugées «déterminantes pour la réussite de la Transition», à savoir la défense et la sécurité ; les réformes politiques et institutionnelles et la satisfaction des besoins fondamentaux de la population.

L’amélioration de la couverture sanitaire dans le pays, l’amélioration du système éducatif, l’apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie, l’organisation d’élections transparentes et apaisées, sont autant d’autres priorités qui devraient guider l’action du nouveau gouvernement.

Concernant la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, Goïta a demandé aux membres du gouvernement de renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d’un Mali émergent à travers, notamment, la gestion rigoureuse des ressources publiques et le renforcement des contrôles, ainsi que le respect du Code de déontologie de l’agent public.

La nouvelle équipe gouvernementale a été invitée à créer les conditions nécessaires à l’organisation d’élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la Transition.

Le Président de la Transition a instruit le Chef du Gouvernement d’élaborer un plan d’actions global assorti de plans d’actions sectoriels avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.

Tout en appelant les membres du Gouvernement à la cohésion et à la solidarité dans l’exécution de l’action gouvernementale face aux nombreux défis à relever, le chef de l’Etat a promis son soutien constant dans l’accomplissement de leur mission.

A son tour, le Premier ministre a remercié le Président de la Transition pour la confiance placée en lui et en son équipe, et a pris l’engagement d’inscrire l’action du gouvernement dans le cadre de la réalisation des orientations fondamentales indiquées pour la satisfaction des besoins légitimes des Maliens et de l’ensemble des populations de la Confédération des Etats du Sahel.