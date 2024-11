Une délégation militaire marocaine conduite par le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, a effectué lundi 25 novembre, dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine, une visite à bord du porte-avions USS Harry S. Truman, en Méditerranée au large de la ville d’Al Hoceima.

A son arrivée à bord, la délégation des FAR a été accueillie par le Contre-Amiral Sean R. Bailey, Commandant le 8ème Groupe Aéronaval et le Capitaine de Vaisseau, Dave Snowden, Commandant le porte-avions USS Truman, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales. Au cours de cette visite, des explications portant notamment sur les missions du Groupe Aéronaval et ses capacités d’actions ont été fournies à la délégation marocaine à bord du porte-avions sur lequel le drapeau marocain a été hissé à l’occasion.

Les officiers marocains et américains ont exprimé à cette occasion, leur satisfaction quant à la dynamique de la coopération militaire bilatérale et ont échangé sur des questions d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale et le renforcement des capacités des deux armées pour faire face aux menaces multiples et variées. Ils ont également abordé le développement des exercices aériens et navals conjoints.

Pour rappel, durant les mois de novembre et octobre, les Forces Armées Royales ont participé à plusieurs exercices militaires conjoints, incluant des opérations aériennes, maritimes et terrestres avec respectivement des unités des forces armées des États-Unis, de l’Italie et de la France. Ces exercices interviennent dans un contexte des tensions alimentées par le régime algérien contre le Maroc, dont ses alliés notamment américain et français le considèrent comme un acteur clé dans le maintien de la stabilité et de la sécurité régionale, et apprécient beaucoup sa contribution à la préservation de la paix, de sécurité et de la stabilité aussi bien en Afrique du Nord qu’en Afrique subsaharienne ou au Moyen-Orient.

Ainsi, le 22 novembre, les Forces Royales Air marocaines ont participé à un exercice conjoint américain impliquant deux Boeing B-52 Stratofortresses de l’US Air Force, des bombardiers stratégiques américains à long rayon d’action, subsoniques et à réaction, affectés au 20e Escadron de Bombardement Expéditionnaire. Cet entraînement conjoint fait partie d’une mission appelée Bomber Task Force 25-1, qui a couvert d’autres pays, notamment au Moyen-Orient et de la région nordique.

Par ailleurs, les marines italienne et marocaine ont mené du 13 au 21 novembre, un exercice bilatéral baptisé «ITA-MOR 24», à Tarente, une ville côtière du sud de l’Italie. Cet exercice naval qui s’est concentré sur la sécurité maritime et la coordination opérationnelle, fait partie d’une série biennale de manœuvres et comprenait à la fois des activités basées au port et des opérations maritimes en direct dans le golfe de Tarente.

Les forces armées italiennes et marocaines ont mené des exercices de réponse à des menaces asymétriques contre des bateaux rapides et des hélicoptères, ainsi que des exercices de défense aérienne et de contrôle des avaries. L’opération comprenait également un entraînement conjoint en hélicoptère, avec des équipages pratiquant des descentes en corde lisse et des opérations de débarquement.

Enfin, du 20 octobre au 14 novembre 2024, un deuxième exercice militaire été mené dans les montagnes du Haut Atlas (Maroc), par des unités du 13e Régiment de Chasseurs Alpins français et du 1er Régiment de Chasseurs de l’Atlas des Forces Armées Royales Marocaines.