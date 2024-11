Le Président de la Transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani a nommé ce mercredi 27 novembre, un nouvel ambassadeur au Bénin, par un décret relayé par le quotidien gouvernemental nigérien «Le Sahel».

«Chaïbou Kadadé, greffier, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (…) auprès de la République du Bénin», détaille le décret dont la date de signature remonte officiellement au 26 novembre 2024. Les autorités béninoises avaient accordé en octobre 2024, un agrément au diplomate Chaïbou Kadadé qui vient d’être nommé.

C’est le dernier développement dans le processus du dégel en cours dans les relations tendues entre les deux Etats depuis plusieurs mois après le putsch du général Tiani contre le régime du président évincé, Mohamed Bazoum en juillet 2023.

En effet, cette nomination diplomatique intervient quelques jours après la décision des dirigeants béninois d’autoriser à nouveau «la libre circulation de personnes et de plusieurs produits vers et en provenance du Niger».

Suite à cette ouverture de la diplomatie béninoise, le nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Djobloski Agonkan avait été autorisé par les dirigeants nigériens en août 2024, à prendre ses fonctions à Niamey. Les relations entre les deux capitales se sont tendues sur plusieurs mois.

Niamey qui maintient ses frontières terrestres fermées avec son voisin béninois, a accusé à maintes reprises, depuis juillet 2023, le Bénin d’abriter sur son territoire des djihadistes qui projettent des attaques contre l’Etat du Niger.

Les ex-Présidents béninois, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi ont joué le rôle de médiateurs dans ce bras de fer entre le Niamey et Cotonou, en effectuant plusieurs déplacements dans les deux pays pour prendre contacte avec les Présidences nigérienne et béninoise.