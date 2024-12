Les Market Days de l’Africa Investment Forum (AIF 2024) auront lieu du 4 au 6 décembre à Rabat, la capitale du Maroc, sous le thème «Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l’échelle supérieure».

L’évènement devrait offrir aux participants, des opportunités d’affaires et de réseautage exclusives en favorisant l’accès à une sélection de projets bancables dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et la technologie.

L’Africa Investment Forum se veut aussi une plateforme permettant de nouer des contacts avec différentes parties prenantes (sponsors de projets, banques commerciales, assureurs, agences de crédit à l’exportation, investisseurs institutionnels et responsables gouvernementaux du monde entier).

Les « Market Days », pièce maîtresse de l’AIF lancée en 2018, rassemblent chaque année des promoteurs de projets, des responsables gouvernementaux et des investisseurs clés afin de faciliter la conclusion d’accords pour des projets prometteurs.

Les sessions en « boardroom » des Market Days rationalisent le processus d’investissement en connectant les projets bancables aux capitaux des banques commerciales, des investisseurs institutionnels et d’autres sources de financement dans le but de permettre des négociations directes et la clôture des transactions, souligne le site de l’AIF.

L’Africa Investment Forum a plusieurs partenaires fondateurs : la Banque africaine de développement (BAD), l’Afreximbank, l’Africa Finance Corporation, l’Africa50, le Development Bank of Southern Africa, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement, et la Trade and Development Bank.