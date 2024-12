Le Roi Mohammed VI a présidé ce mercredi 4 décembre au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré grosso modo, aux préparatifs en cours pour la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc va abriter conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Au début des travaux du Conseil, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, et président du Comité Coupe du Monde 2030, M. Fouzi Lekjaa a présenté un exposé devant le Souverain, sur l’état d’avancement des préparatifs du Royaume pour l’organisation de cet événement sportif international.

M. Lekjaa a passé en revue les différentes phases franchies par le dossier de candidature du Maroc, depuis l’annonce par le Souverain le 14 mars 2023 à Kigali, la capitale du Rwanda, de la présentation de la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030, ainsi que l’annonce du Souverain au peuple marocain, le 04 octobre 2023, de la décision du Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) de retenir à l’unanimité, cette candidature tripartite soumise à la FIFA le 29 juillet 2024, ce qui a enclenché une mobilisation exceptionnelle à tous les niveaux dans le Royaume pour répondre aux exigences et prérequis du cahier des charges de la Fédération internationale.

Dans son rapport d’évaluation du dossier de candidature, publié le 29 novembre dernier, a-t-il précisé, la FIFA a attribué au Maroc, une note exceptionnelle dépassant largement les exigences requises et ce, en perspective du vote, de l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 aux trois pays, lors du prochain congrès extraordinaire du Conseil de la Fédération.

Le ministre a d’autre part, indiqué qu’il sera procédé, en exécution des hautes directives Royales, à la mise en place d’un comité avec une composition élargie, intégrant notamment des représentants de la société civile, des Marocains du monde, ainsi que des compétences africaines, pour accélérer la mise en œuvre de l’ensemble des chantiers stratégiques et structurants relatifs à l’organisation du mondial 2030.

Il s’agit notamment, a-t-il détaillé, de la mise à niveau des stades ; l’élargissement et la rénovation des aéroports des six villes hôtes ; l’affermissement des infrastructures routières et la densification des réseaux intra-urbains ; le lancement d’un programme de mise à niveau territoriale intégré qui s’étend au-delà des villes hôtes des matchs de la Coupe du Monde ; le développement des infrastructures hôtelières et commerciales ; le renforcement et la modernisation de l’offre médicale ; le développement et la modernisation des réseaux de télécommunication et le lancement d’un vaste programme de formation pour le renforcement des compétences des jeunes.

Pour conclure, M. Fouzi Lekjaa a souligné que la Coupe du Monde 2030 sera non seulement une compétition sportive, mais également une opportunité unique pour accélérer la dynamique de croissance de l’économie nationale au cours des prochaines années, créer davantage d’opportunités d’emploi, développer l’attractivité touristique du pays et promouvoir les valeurs universelles de paix, d’unité et de développement durable.

Lors de cette réunion, le Roi Mohammed VI a nommé Zouhair Chorfi, président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité. Ce dernier a pour mission de diligenter une refonte de cette instance en vue de sa transformation en une Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie, à travers la révision de la loi y afférente, l’élargissement de ses attributions pour englober, outre l’électricité, toutes les composantes du secteur de l’énergie, à savoir le gaz naturel, les énergies nouvelles telles que l’hydrogène et ses dérivés, ainsi que les domaines de production, de stockage, de transport et de distribution, afin d’être en phase avec le niveau de maturité que le secteur de l’énergie a atteint dans le Royaume et en conformité avec les meilleures pratiques internationales dans ce domaine