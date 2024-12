L’Ambassadrice de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, Francesca Di Mauro, a annoncé, mercredi 4 décembre à Abidjan-Plateau, une nouvelle allocation de 153 millions d’euros (100 milliards de FCFA) en faveur de la Côte d’Ivoire pour les trois prochaines années (2025-2027).

Cette annonce a été faite par la diplomate européenne à l’occasion de l’ouverture de la 8ème session du Dialogue de partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne, en présence du Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.

Selon les autorités ivoiriennes, cette subvention s’inscrit dans le cadre du programme «Europe Globale» de l’UE et fait suite à l’absorption complète des fonds déjà alloués à la Côte d’Ivoire pour la période 2021-2024 qui se chiffrait à 228 millions d’euros, soit plus de 149,558 milliards de FCFA.

A noter que la nouvelle subvention permettra à l’UE de poursuivre son action dans les domaines prioritaires en Côte d’Ivoire tels que la paix, la sécurité, l’état de droit, ainsi que le climat des affaires et la croissance durable.

«Le partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne est riche et en constante expansion, allant de la diplomatie au commerce, en passant par la sécurité et la défense et bien sûr par les investissements qui découlent de la Stratégie Global Gateway – notre initiative phare qui combine financements publics et privés pour une croissance économique durable et inclusive », a déclaré l’Ambassadrice de l’UE.

L’ambassadrice européenne, Francesca Di Mauro s’est félicitée à la même occasion, des avancées réalisées dans la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Économique entre l’UE et la Côte d’Ivoire, soulignant qu’en 10 ans, les importations ivoiriennes de l’UE ont doublé et les exportations de la Côte d’Ivoire vers l’Europe ont augmenté de 70%. En 2023, le volume des échanges bilatéraux a atteint 9,2 milliards d’Euros.

Francesca Di Mauroa a enfin, réitéré l’ambition de l’UE d’approfondir les relations économiques avec ce pays ouest-africain, en allant vers un Accord de Facilitation des Investissements Durables, qui rendra, selon ses propos, la Côte d’Ivoire encore plus attractive pour les investisseurs européens.