En marge de sa visite de 48H en République Démocratique du Congo (RDC) à l’issue d’un déplacement au Rwanda, le Président américain Joseph R. Biden a eu ce mercredi 4 décembre à Kinshasa, un entretien avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, autour des crises internes que connait la RDC.

Le président Biden également évoqué avec Tshisekedi, des questions liées au «Corridor transafricain de Lobito» et au partenariat économique et les relations bilatérales entre les Etats-Unis et la RDC, a annoncé le Département d’Etat américain.

Les deux dirigeants ont affirmé la nécessité de veiller à ce que les «conditions soient réunies pour attirer les investissements du secteur privé en RDC, notamment la bonne gouvernance, la transparence et une RDC souveraine capable d’exploiter ses immenses richesses au profit de l’ensemble de sa population», a précise la même source.

Joseph Biden a également insisté sur «la poursuite de l’engagement en faveur du processus de Luanda afin d’assurer une résolution pacifique du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo».

Washington appuie fortement la médiation angolaise dans le cadre des tentatives de résolution du conflit dans l’Est de la RDC et considère l’Angola comme un partenaire-clé au Sud du Sahara. Le «Corridor de Lobito» est à ce jour le plus lourd investissement financier des USA en Afrique.