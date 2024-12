Le Président Joseph R. Biden a fait le point ce mercredi 4 décembre à Kigali en Angola, avec plusieurs de ses pairs africains, de la mise en œuvre du projet du «Corridor transafricain de Lobito et le partenariat du consortium du Corridor» éponyme.

Le président Biden a planché sur l’avenir et les progrès constatés dans le cadre du projet du «Corridor de Lobito» avec les Présidents de l’Angola, João Lourenço et des dirigeanst de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie en présence de chefs d’entreprise du secteur privé, des institutions américaines de développement et de financement et de l’Africa Finance Corporation (AFC).

Cette rencontre a permis d’évaluer «l’impact transformateur du Corridor transafricain de Lobito sur l’amélioration de l’accès aux minéraux critiques nécessaires à la transition vers les énergies propres et à la connectivité numérique, sur le renforcement de la sécurité alimentaire, la stimulation du commerce régional et le renforcement de la position des populations tout au long du Corridor», a indique le Département d’Etat américain.

Le Président Biden a ainsi salué les progrès réalisés autour de ce Corridor depuis son lancement dans le cadre du Partenariat pour l’investissement dans les infrastructures mondiales (PGI) lors du sommet du G7 de 2023.

Il a annoncé au passage, «plus de 560 millions de dollars de nouveaux financements, y compris des engagements qui devraient générer au moins 200 millions de dollars de capitaux privés supplémentaires, pour des projets d’infrastructure le long du Corridor», ajoute la diplomatie américaine.

Ces financements additionnels portent «le total des investissements des États-Unis dans ce projet à plus de 4 milliards de dollars», a rappelé le Département d’Etat. À ce jour, les Banques régionales de développement des États-Unis et les partenaires internationaux ont mobilisé plus de 6 milliards de dollars en investissements publics et privés de haut niveau le long du Corridor transafricain de Lobito.