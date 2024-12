Dans un Mémorandum remis au Secrétariat du Congrès National Africain (ANC) à Johannesburg, plusieurs sections de ce parti au pouvoir en Afrique du Sud, ont appelé à renforcer les relations bilatérales avec le Maroc, soulignant le soutien historique du Royaume à la lutte de Nelson Mandela et ses compagnons contre le régime de l’apartheid.

Les signataires du mémorandum rappellent que le Maroc a joué un rôle clé en fournissant une aide financière, militaire et politique à l’ANC et à sa branche armée, l’«uMKhonto WeSizwe», avant même l’indépendance de l’Algérie, précisant que ce soutien inclut également l’accueil du bureau de l’ANC et la promotion de la lutte contre le colonialisme au sein de l’Organisation de l’unité africaine (OUA- l’actuelle Union Africaine), dont le Maroc était membre fondateur.

Les sections de l’ANC recommandent aux dirigeants du pays d’explorer des moyens d’améliorer l’engagement stratégique avec le Maroc pour favoriser les politiques et programmes au service des peuples africains, dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des agendas progressistes des deux pays.

Le Maroc, devenu un acteur économique majeur en Afrique, abrite des entreprises et des investissements sud-africains, offrant ainsi des opportunités de synergies économiques, notamment au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

En ce qui concerne le Sahara, les signataires soulignent que la majorité des pays africains reconnaissent la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Ils encouragent l’Afrique du Sud à soutenir le règlement pacifique de ce litige autour du Sahara marocain, notamment la résolution 2756 du Conseil de sécurité de l’ONU, et à se dissocier des appels à des actions militaires, allusion faite aux dirigeants du régime algérien.

L’ANC et l’Afrique du Sud sont invités par les signataires dudit mémorandum, à appuyer l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, soutenue par plus de 110 pays membres des Nations Unies.

Parallèlement à la remise de ce Mémorandum, des manifestants se sont rassemblés à Johannesburg pour exprimer leur mécontentement face à la position diplomatique de l’ANC à l’égard du Maroc notamment dans le dossier du Sahara.