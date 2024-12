Le marché moderne Ganhi, situé en plein centre-ville de Cotonou, la capitale du Bénin, a officiellement rouvert ses portes, samedi 07 décembre, lors d’une cérémonie présidée par la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives.

Cette infrastructure offre 509 espaces de vente répondant aux normes internationales et dispose de 2 grands restaurants, 12 mini restaurants et 16 boutiques, 377 étals primeurs, 58 espaces boucheries, 23 espaces poissonneries, 8 espaces écailleurs, 6 espaces de déplumage de volaille, 1 espace moulin et 6 espaces à l’extérieur dédiés à la commercialisation des animaux vivants, a détaillé la Directrice Générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), Eunice Loisel Kiniffo.

Le nouveau marché est équipé d’une chambre froide, 2 monte-charges, un système de panneaux photovoltaïques assurant l’autonomie électrique des parties communes, 1 local batterie électrique, 1 groupe électrogène, 3 salles de stockage, 1 salle polyvalente, 1 local réservé à l’administration, 3 locaux pour les déchets, des locaux techniques et un système de vidéosurveillance, en plus d’un parking spacieux et sécurisé, d’un dispositif sanitaire moderne et d’un système intégré de gestion des déchets.

Ce « bijou » constitue « une vision concrétisée du Gouvernement du Président Patrice Talon, une vision qui place le commerce et l’entrepreneuriat au centre de notre stratégie de développement », a indiqué la ministre Assouman, ajoutant que ledit « marché incarne une nouvelle ère pour le commerce à Cotonou (…) redonne non seulement de la dignité aux commerçants, mais améliore aussi la qualité de vie des populations environnantes ».

La Ministre a exhorté les commerçantes et les populations à faire de ce marché un exemple de bonne gestion, d’entraide et de respect des normes d’hygiène et de sécurité».

Les marchands et usagers ont affiché leur satisfaction, selon le communiqué, les premiers estimant que les aménagements apportés au marché permettront d’«attirer plus de clients».