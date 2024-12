Le Conseil National de Transition (CNT) du Tchad a adopté, lundi 9 décembre, au cours de sa 21ème séance, une proposition de résolution portant élévation à la dignité de Maréchal, le président de la République, le Général d’Armée, Mahamat Idriss Deby Itno.

Les Conseillers Nationaux ont, en effet, approuvé cette résolution par 160 voix Pour, 6 Abstentions et 2 Contre. Ce vote a fait suite à une pétition, signée par plus de 128 Conseillers Nationaux, plaidant pour l’élévation du Président, en hommage à sa bravoure et à son engagement dans la conduite des affaires de l’Etat, ayant donné lieu à des résultats significatifs.

Certains Conseillers ont soutenu que cette élévation serait un «beau cadeau» à offrir au chef de l’Etat pour ses multiples prouesses, alors que d’autres ont estimé que le moment était inapproprié pour une telle initiative.

La séance de travail, présidée par le Président du CNT, Haroun Kabadi, s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Mahamat Idriss Deby Itno deviendra ainsi la deuxième personnalité dans le pays à porter le titre de maréchal après son défunt père Idriss Deby Itno qui avait été élevé à la dignité de maréchal en août 2020, moins d’une année avant d’être tué, en avril 2021, par des rebelles.