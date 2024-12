Les autorités maliennes ont lancé officiellement ce lundi 9 décembre à Bamako, la capitale du Mali, la Semaine nationale de lutte contre la corruption sous le thème : «S’unir avec la jeunesse contre la corruption : former l’intégrité de demain», renouvelant leur engagement à combattre ce fléau qui mine le développement économique et social du pays.

La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre malien de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogue qui a profité de l’occasion pour présenter les réalisations à l’actif du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, indique un communiqué de la Cellule de communication du Ministère.

Le ministre a évoqué l’adoption de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) et de son Plan d’action 2023-2027, un document inclusif qui guide les efforts nationaux dans ce domaine.

Le gouvernement a renforcé les institutions spécialisées, telles que le Pôle national économique et financier, le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité et l’Agence de Recouvrement et de Gestion des Avoirs Saisis ou Confisqués (ARGASC), a précisé Mamoudou Kassogue.

Il a par ailleurs, fait part des réformes législatives ambitieuses, dont l’adoption récente d’un nouveau Code pénal et d’un Code de procédure pénale ; des textes ayant introduit des innovations telles que l’imprescriptibilité des infractions liées aux biens publics, la protection des lanceurs d’alerte et l’élimination des privilèges parlementaires qui facilitaient l’impunité.

Alors que le thème de cette année met en avant la jeunesse, le ministre a souligné l’importance de l’éducation formelle et informelle pour inculquer des valeurs d’intégrité et de transparence à cette génération clé qui représente 60 % de la population malienne, rappelant que la lutte contre la corruption demeure une priorité absolue pour les autorités de la transition, en particulier pour le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta qui animé par une ferme volonté de promouvoir la transparence et l’intégrité au Mali.