La Zambie et la France se sont entendues le lundi 8 décembre autour d’un accord bilatéral de restructuration de la dette zambienne, a annoncé mardi, la diplomatie française en dévoilant les contours de cette entente financière.

L’entente conclue entre Paris et Lusaka est une des premières étapes fondamentales de la mise en œuvre des recommandations du «Protocole d’accord signé en octobre 2023 dans le cadre du Cadre commun pour les traitements de dette du Club de Paris-G20 au-delà de l’Initiative de suspension du service de la dette», a rappelé Bercy, le ministère français de l’Economie.

En 2021, la Zambie avait officiellement fait la demande d’un traitement de sa dette extérieure en vertu du «Cadre commun convenu par les pays du G20», après avoir fait défaut du paiement de cette dette.

En juin 2023, le pays d’Afrique australe, grand producteur de cuivre, a conclu un accord de traitement global de sa dette avec les créanciers officiels, une étape essentielle vers la restauration de la viabilité de sa dette à long terme.

L’accord de ce 08 décembre a été signé dans la capitale zambienne, Lusaka, par le ministre zambien des Finances et de la Planification nationale, Situmbeko Musokotwane et le chef du Service des affaires multilatérales au ministère français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, William Roos.

Cet accord ouvre la voie à la finalisation de 15 accords supplémentaires en cours de négociation avec d’autres pays créanciers, censés assurer un traitement global de la dette extérieure de la Zambie et soutenir ses efforts de relancer son économie.

«L’accord devrait consolider la mise à disposition de l’espace fiscal requis pour donner la priorité à la relance économique, aux investissements sociaux et au développement durable», a précisé le ministre zambien, Musokotwane.