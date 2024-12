La Fédération internationale de football association (FIFA), a désigné officiellement le Maroc, le Portugal et l’Espagne, pays hôtes du Mondial 2030 de football, à l’issue de son Congrès extraordinaire tenu ce mercredi par visioconférence et au cours duquel les 211 fédérations ont voté cette décision par acclamation.

Lors de cette session du Congrès extraordinaire présidée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, depuis Zurich, les membres du Congrès ont également validé l’attribution des trois matchs du centenaire en 2030 à l’Uruguay, à l’Argentine et au Paraguay, tandis que le Royaume d’Arabie Saoudite a été confirmé comme pays hôte du Mondial 2034.

La candidature commune Maroc-Portugal-Espagne “Yalla Vamos 2030” a franchi fin novembre un nouveau pas décisif après la publication par la FIFA du rapport d’évaluation qui atteste que cette candidature tripartite se caractérise par « sa qualité d’ensemble » et dépasse « les exigences minimales d’organisation » requises dans l’évaluation technique, lui attribuant la note de 4,2 sur 5.

En octobre 2023, le conseil de la FIFA a déjà choisi unanimement la candidature du Maroc – Espagne – Portugal comme candidature unique pour le Mondial 2030. Ainsi, cette 24ème édition sera celle qui réunira les différentes nations autour des valeurs du ballon rond, marquant le centenaire de la Coupe du monde, célébré la même année.

Pour commémorer le centenaire de la compétition, la FIFA avait décidé l’organisation des trois premiers matchs les 8 et 9 juin 2030, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay qui avait abrité la 1ère édition de la grand-messe du ballon rond en 1930. Les 101 autres matchs de cette édition auront lieu du 13 juin au 21 juillet au Maroc, dans 11 stades espagnols, 6 marocains et 3 portugais. Les lieux du match d’ouverture et de la finale font l’objet d’un rivalité au centre des tractations entre le Maroc et l’Espagne dans le cadre des tractations en cours dans les coulisses de la FIFA.

Si l’Espagne met en avant les deux stades de Santiago Bernabéu, à Madrid, Camp Nou, à Barcelone, pour abriter ces deux compétions, le Maroc déploie des efforts colossaux pour remporter ce challenge.

Dans cet élan inédit, le Royaume du Maroc a lancé les travaux de rénovation des stades déjà existants et de construction de nouveaux stades dans les villes hôtes, dont notamment le « Grand Stade Hassan II » de Casablanca qui sera le plus stade du monde avec ses équipements ultra-modernes, son architecture originale et sa capacité d’accueil de 115.000 supporters et qui aura ainsi, plus de chances pour accueillir le match d’ouverture du Mondial 2030.

Les efforts titanesques en cours au Maroc, s’étendent également à d’autres secteurs clés notamment du transport urbain (Bus, taxis,Tram) et ferroviaire y compris la ligne à grande vitesse, le transport aérien et la rénovation et extension des aéroports avec la construction d’un nouvel aéroport à Casablanca, les télécommunications et l’hébergement avec la création de nouveaux hôtels.