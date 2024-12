La troisième édition du Dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité s’est ouvert ce jeudi 12 décembre au palais présidentiel de Kiriri à Bujumbura, sous le Haut Patronage du président burundais, Evariste Ndayishimiye, Champion de l’Union africaine pour l’Agenda jeunesse, paix et sécurité.

Placé sous le thème « Renforcer les capacités de la jeunesse africaine pour la paix, l’éducation et la coordination renforcée comme catalyseurs de la mise en œuvre du programme continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité », ce rendez-vous annuel, qui s’achèvera vendredi 13 décembre, accueille, en plus des officiels, un millier de jeunes parmi lesquels des délégués venus de différents pays du continent.

La 2ème édition, tenue toujours au Burundi, rappelle-t-on, était placée sous le thème « Jeunesse africaine au cœur de l’intégration du continent et de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine».

Le Dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité s’aligne avec l’aspiration de l’Agenda 2063 de l’Union africaine qui défend «Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité », et l’esprit de la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité.