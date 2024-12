Le Fonds africain de développement (FAD), le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a accordé ce mercredi à Madagascar, un prêt de 165 millions de dollars destiné à la mise en œuvre de la troisième phase du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce, indique un communiqué de l’institution financière.

A signaler que l’objectif du projet est de contribuer à l’intégration économique et sociale de la partie Sud de Madagascar en désenclavant entièrement cette riche région agricole à travers l’ouverture et la mise en œuvre des corridors de transport vers le reste de la Grande Île ainsi que le continent africain, tout en renforçant les procédures et processus de facilitation du commerce entre les ports de Tuléar et de Beira.

Parmi les travaux routiers et ouvrages d’art prévus dans le cadre du projet, le communiqué note l’aménagement et le bitumage de la route nationale 55 (RNT55) entre Bevoay et Morombe ; la réhabilitation des ouvrages d’art existants ; le dédoublement du pont de Manombo sur la route nationale 9 (RN9) ; ainsi que la construction de deux autres ponts à deux voies chacun sur un linéaire de 460 mètres, qui permettra de raccorder les deux routes nationales (la RNT55 et la RN9).

Le projet couvre deux régions du pays, à savoir Atsimo Andrefana et Menabe, d’après la même source qui précise que la composante relative à la facilitation du commerce du projet bénéficiera en particulier à l’administration des douanes, à la communauté des acteurs portuaires, aux opérateurs économiques, aux entreprises exportatrices et importatrices, aux consommateurs, aux start-ups, mais aussi, et surtout, aux pouvoirs publics et à l’économie malgache en général.

« En améliorant les infrastructures routières vitales, nous ne nous contentons pas de construire des voies, nous débloquons des lignes de vie qui ouvrent la voie aux opportunités économiques et au progrès social », a fait part le vice-président du Groupe de la Banque chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation, Solomon Quaynor.

Pour sa part, le responsable du bureau pays de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun, a affirmé qu’« à long terme, le projet favorisera une augmentation significative des échanges commerciaux nationaux et intrarégionaux, contribuant ainsi à la promotion des investissements ».