Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a invité mercredi, son gouvernement à procéder à la finalisation d’un programme spécial de recrutement d’enseignants sur trois ans à partir de 2025, d’après les spécialités priorisées.

Abordant la problématique de la maitrise stratégique du capital humain dans le système éducatif, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Diomaye a relevé le constat selon lequel «plusieurs écoles publiques, collèges et lycées du Sénégal connaissent un déficit criard d’enseignants».

Selon lui, cette situation « qui s’aggrave d’année en année, est fortement liée à l’évolution exceptionnelle de la démographie scolaire et à une mauvaise gestion prévisionnelle des flux d’élèves, des emplois et des compétences dans le secteur éducatif».

Le président sénégalais a donc «demandé au Ministre de l’Education nationale, au Ministre de la Formation professionnelle et technique et au Ministre des Finances et du Budget, de finaliser dans les meilleurs délais, sous la supervision du Premier Ministre, un programme spécial de recrutement d’enseignants sur trois ans (2025, 2026, 2027), selon les spécialités et matières prioritaires ciblées ».

Le Chef de l’Etat sénégalais a également invité le Premier Ministre «à accélérer la mise en œuvre du programme d’urgence de résorption des abris provisoires avec la mise à contribution des Forces armées, notamment du génie militaire, dans l’exécution diligente des travaux».

Par ailleurs, en application des directives présidentielles, le Premier ministre a évoqué «la priorité à accorder en 2025, au démarrage du plan d’urgence de résorption du déficit en personnel enseignant, en affectant les économies budgétaires issues de la dissolution d’institutions et d’agences, au renforcement dudit personnel par des recrutements ». Dans ce cadre, la priorité devra être accordée au personnel contractuel en place, a-t-il précisé.