Le Chef de l’Etat du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a souligné de nouveau ce mercredi 11 décembre, que «l’intérêt et le bien-être des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger demeurent une priorité pour les dirigeants de la CEDEAO».

«La diplomatie et la sagesse seront les principes directeurs de la réintégration» des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) au sein de l’organisation régionale, a souligné le Président nigérian qui s’exprimait sur ce délicat dossier en marge d’une visite du Président allemand Frank-Walter Steinmeier à Abuja et à quelques jours de la tenue d’un Sommet ordinaire de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans la capitale du Nigeria.

«Notre relation de respect mutuel se poursuivra pendant que nous réévaluons la situation dans les trois pays», a redit Bola Ahmed Tinubu, précisant que l’organisation régionale laissera toujours «la porte ouverte au retour de la démocratie dans les pays concernés, notant que c’est ce que la CEDEAO a toujours défendu».

Pour rappel, le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conjointement déclaré leur «retrait immédiat de la CEDEAO» en réponse aux sanctions qui leur ont été imposées par l’organisation régionale exigeant d’eux un retour à l’ordre constitutionnel après les coups d’état.

Ce processus de retrait toujours en cours est censé durer 12 mois. Le prochain Sommet de la CEDEAO est programmé pour le 15 décembre 2024.