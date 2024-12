Le président chinois, Xi Jinping a adressé en milieu de semaine ses félicitations aux nouveaux dirigeants de l’Ile Maurice et du Ghana, sur fond de projection de Pékin d’accélérer sa coopération avec chacun de ces pays africains.

Dans son message au nouveau Président mauricien, Dharam Gokhool qui a pris ses fonctions le 6 décembre, Xi Jinping a rappelé que son pays demeure un «partenaire important de la Chine en Afrique et avec lequel les relations bilatérales ont progressé pour devenir un ‘partenariat stratégique’, grâce aux efforts concertés des deux parties».

«La coopération entre les deux parties a un grand potentiel et un avenir prometteur», a souligné le Président chinois, précisant dans la foulée, que Beijing est «prête à travailler avec M. Gokhool pour mettre en œuvre les résultats du 9è FOCAC», Forum sur la coopération sino-africaine.

Dans un autre message adressé au président élu du Ghana, John Dramani Mahama qui entamera ses fonctions le 7 janvier 2025, le président Xi Jinping a notamment rappelé que le Ghana a été l’un des premiers pays d’Afrique subsaharienne «à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine et qu’il est également un partenaire stratégique important de la Chine en Afrique».

Xi Jinping indique que Beiging attache «une grande importance au développement des relations sino-ghanéennes, et est prête à travailler avec M. Mahama pour faire progresser le partenariat stratégique sino-ghanéen pour que celui-ci soit plus profond et plus solide, afin d’apporter plus de bénéfices aux deux peuples».