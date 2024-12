La Côte d’Ivoire a mobilisé en début de semaine, 68,697 milliards de FCFA (environ 110 millions de dollars américains) sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé ce jeudi 12 décembre, UMOA-Titres, l’Agence régionale de gestion et de promotion des titres publics de la zone de l’UEMOA.

Cette mobilisation de ressources régionales a été opérée via une adjudication «de bons et obligations du Trésor» ivoirien et a consisté en une émission de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations assimilables du Trésor (OAT). Ces bons étaient à maturité de 182 et 364 jours et les obligations de 3,5 et 7 ans.

Le Gouvernement ivoirien renseigne que ces emprunts ont pour vocation d’aider le pays «à réaliser ses besoins de financement immédiats et à mettre en œuvre son budget de gestion 2025 estimé à 13.720 milliards de FCFA (environ 22 milliards de dollars)», en hausse de 11,8% par rapport à celui de l’exercice 2024. Pour le compte de 2025, l’Etat ivoirien projette un taux de croissance de 6,3%.