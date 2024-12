La République démocratique du Congo (RDC) affiche son ambition de devenir un «hub régional de la créativité» culturelle, sur le court et le moyen terme, via les atouts de son «Centre culturel et des arts d’Afrique centrale», un don du gouvernement chinois.

Une projection réaffirmée par le Président congolais Félix Tshisekedi le 11 décembre, en dressant l’état de la Nation devant les deux chambres du Parlement congolais réunies en Congrès.

Le projet du «Centre culturel et des arts d’Afrique centrale positionne notre pays comme un hub régional de la créativité, car ce Centre constitue un espace dédié à l’expression, à la formation, à l’innovation et aux échanges entre créateurs de la sous-région et du continent africain», s’est félicité le dirigeant congolais.

Le «Centre culturel et des arts d’Afrique centrale» comprend un grand théâtre d’une capacité de 2.000 places et un autre plus petit de 800 places. Ce Centre va bientôt accueillir environ 2.000 étudiants (nationaux et étrangers) de l’Institut national des arts (INA) qui a produit plusieurs générations de musiciens et d’artistes congolais.

Au terme du FOCAC 9 tenu en septembre 2024 à Beijing, rappelle-t-on, la RDC et la Chine ont convenu de raffermir leur coopération en matière «d’infrastructures, d’énergie et des mines».