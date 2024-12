Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé a reçu en audience ce 18 décembre à Lomé, son homologue du Ghana, John Dramani Mahama qui vient réélu pour un second mandat.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une tournée de prise de contact du nouveau dirigeant ghanéen avec les dirigeants des pays voisins directs avant sa prise de fonction programmée pour le 7 janvier 2025.

La coopération entre les «deux pays frères et les perspectives du renforcement des relations de partenariat entre Lomé et Accra ont fait l’objet d’échanges entre les deux hautes personnalités», a annoncé la Présidence togolaise.

Les deux Chefs d’Etat ont également fait «le tour d’horizon de la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine et des questions de développement sur le continent et dans le monde», ajoute la même source.

John Mahama avait déjà dirigé le Ghana entre 2012 et 2016 en prenant les rênes du pays en tant que vice-président suite à la mort du leader Atta-Mils avant d’être battu dans les urnes par le président, Nana Akufo-Addo à deux reprises.

Premier producteur d’or à l’heure actuelle en Afrique, le Ghana est en train de sortir progressivement de quatre années d’inflation record qui ont touché de plein fouet la majorité de ses populations.