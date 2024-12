Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a démis de ses fonctions le Chef d’état-major général des Forces armées (FARDC), le général Christian Tshiwewe Songesha et l’a remplacé par le lieutenant-général, Jules Banza Mwilambwe.

« Est nommé chef d’État-major général des FARDC, le Lieutenant-Général Jules Banza Muilambwe », selon les termes d’une ordonnance lue jeudi à la télévision nationale.

Ce changement, et plusieurs d’autres enregistrés dans les rangs de l’armée, intervient dans un contexte où les violences dans l’Est du pays connaissent des niveaux de plus en plus inquiétants, avec de nouvelles localités qui tombent sous le contrôle des rebelles, particulièrement le groupe armée M23 qui serait soutenu, selon Kinshasa, par le Rwanda.

Ancien officier du 16ème Régiment blindé de la Garde républicaine, Jules Banza exerçait, depuis 2022, comme chef-adjoint de la Maison militaire du Chef de l’État. En prenant les commandes des FARDC, il est attendu de lui de ramener la paix dans la partie orientale du pays et à restaurer l’autorité de l’État dans les localités contrôlées par le M23.

Christian Tshiwewe Songesha, un ancien commandant de la Garde républicaine, promu chef d’état-major général en octobre 2022, ne serait pas parvenu, vraisemblablement, à imposer l’armée face au M23. Après sa destitution, il a été nommé conseiller militaire auprès du président Tshisekedi. Les deux personnalités seraient des hommes de confiance du chef de l’Etat, d’après la presse locale.