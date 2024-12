La Banque mondiale a annoncé, jeudi dans un communiqué, l’approbation par son Conseil d’Administration, d’un prêt de 250 millions de dollars destiné au financement du Programme de transformation des systèmes agroalimentaires au Maroc.

Ce programme vise, selon le document, à renforcer la résilience du système agroalimentaire marocain face au changement climatique, tout en améliorant la sécurité et la qualité des aliments.

Au Maroc, le secteur agroalimentaire, crucial pour la croissance économique du pays, représente 16 % du produit intérieur brut et 19 % des exportations totales en 2023 ; et joue un rôle essentiel dans l’emploi, avec 67 % des emplois ruraux et 36 % de l’ensemble des emplois, dont 30 % dans l’agriculture primaire et 6 % dans l’agro-industrie.

Cependant, souligne le communiqué, le secteur fait face à des défis majeurs en raison des années successives de sécheresse, entrainant une baisse significative de la production, notamment dans le secteur des céréales pluviales, mettant ainsi en évidence sa vulnérabilité aux risques climatiques.

Le nouveau programme, ajoute le communiqué, vise à renforcer la résilience climatique et la gestion des risques dans l’agriculture pluviale ; à améliorer les moyens de subsistance et la qualité des emplois en stabilisant les rendements ; ainsi qu’à renforcer la sécurité alimentaire, la qualité des aliments et la sécurité nutritionnelle.

Les agriculteurs, eux, recevront une aide produire et commercialiser des denrées alimentaires de qualité, tout en augmentant leurs revenus grâce à un meilleur accès aux marchés.

Au total, le programme devrait bénéficier à 1,36 million de personnes, dont près de 120 000 agriculteurs et plus d’un million de consommateurs, grâce à l’amélioration de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments.

Selon le Directeur Pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, « en soutenant une mise à l’échelle ambitieuse de pratiques agricoles climato-intelligentes, ce programme innovant appuyé par la Banque mondiale aidera le Maroc à créer des emplois verts dans les zones rurales et à renforcer la sécurité alimentaire nationale, conformément au programme Génération Green 20202030 du pays ».

Le communiqué souligne, par ailleurs, qu’un don de 5 millions de dollars du Fonds pour une planète vivable (LPF) viendra renforcer stratégiquement le programme, en soutient aux petits exploitants agricoles, pour mettre en œuvre un système innovant d’incitations découplées, facilitant leur transition des pratiques agricoles conventionnelles vers des pratiques climato-intelligentes.