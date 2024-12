Le Roi Mohammed VI a souligné ce vendredi, l’importance d’une feuille de route claire et consensuelle pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée lors des 2èmes Assises nationales qui se tiennent les 20 et 21 décembre à Tanger au Nord-ouest du Maroc.

Dans un message adressé aux participants à cette rencontre et dont lecture a été donnée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le Souverain marocain insisté sur la poursuite des efforts en cours pour relever les sept défis majeurs, soulignant la nécessité d’adopter une approche globale et coordonnée entre les différents acteurs.

Le premier de ces défis porte sur l’application de la Charte nationale de déconcentration administrative. Le Roi a déploré le retard des ministères dans ce domaine, particulièrement pour les compétences liées à l’investissement, ce qui complique les démarches administratives et freine l’attractivité pour les investisseurs.

Deuxièmement, l’audit et l’opérationnalisation des attributions des collectivités territoriales, notamment des conseils régionaux, sont jugés essentiels pour dynamiser le développement économique et social, mais le Souverain a relevé que malgré les efforts entrepris, des lacunes persistent, préconisant une responsabilité partagée pour atteindre les objectifs escomptés.

Le troisième défi réside dans le renforcement de la démocratie participative, ajoute le Roi Mohammed VI en mettant l’accent sur l’importance d’impliquer les citoyens et la société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques aux côtés des conseils élus.

S’agissant du quatrième défi qui concerne la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, le Souverain a mis en avant l’adoption de mécanismes de gouvernance et la nécessité de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption pour assurer une gestion efficace des affaires territoriales.

Pour relever le cinquième défi lié à l’amélioration de l’attractivité des territoires visant à drainer des investissements productifs, le Souverain a appelé les Régions à développer des stratégies favorisant un environnement économique propice, avec des infrastructures modernes, une main-d’œuvre qualifiée et des incitations adaptées.

La capacité des Régions à innover en matière de financement qui constitue le sixième défi, exige selon le Roi du Maroc, des mécanismes novateurs pour mobiliser des ressources et répondre aux besoins de développement.

Abordant enfin le septième défi qui réside dans la résilience face aux crises actuelles et aux transformations futures, le Roi du Maroc a insisté sur la nécessité d’adopter des mesures préventives et adaptatives pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Ce message traduit une volonté claire du Roi Mohammed VI, d’accélérer le chantier de la régionalisation avancée au Maroc, en mettant en avant des priorités stratégiques et en renforçant les partenariats entre l’État, les Régions et les citoyens pour un développement harmonieux et inclusif.