La Présidence française a annoncé ce jeudi qu’une journée de deuil national se tiendra «le lundi 23 décembre en France pour rendre hommage aux sinistrés du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte», 101è Département français situé dans l’Océan Indien.

«Nous sommes une Nation. Nous partageons tous la peine des Mahorais. Je décréterai le deuil national pour ce lundi 23 décembre. Nos drapeaux seront en berne. Tous les Français seront invités à se recueillir à 11h (heure de Paris)», a déclaré le président français, Emmanuel Macron.

Le Chef de l’Etat français s’est rendu hier jeudi à Mayotte pour apporter son soutien moral et matériel aux habitants de ce Département outre-mer, qui sont les plus pauvres du territoire français.

Un bilan officiel encore provisoire, fait état de «31 morts et quelque 1.400 blessés» après le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024. Cependant, la Préfecture de Mayotte et plusieurs officiels français s’attendent à un bilan global de «plusieurs centaines de morts», tant l’habitat ravagé par Chido il y a près de huit jours, est insalubre, précaire, et formé essentiellement par des migrants illégaux venus de l’archipel voisin des Comores.

«Le nombre de morts enregistrés à ce stade n’est pas en adéquation avec la réalité des 100.000 personnes qui vivent dans un habitat précaire», a souligné le ministère français de l’Intérieur.

«On est face à des charniers à ciel ouvert. Il n’y a pas de sauveteurs. Personne n’est venu récupérer les corps ensevelis», a témoigné Estelle Youssouffa, députée de la 1ère circonscription de Mayotte, durant des échanges avec le Président français ce jeudi sur le terrain. Des opérations de recherche des morts diligentées par le Préfet de Mayotte ont été lancées depuis ce 19 décembre 2024.