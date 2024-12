Le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba, a annoncé, samedi 21 décembre, le lancement, la veille, d’une opération dénommée « KELIGOU » (vigilance en langue locale) sur l’ensemble du territoire national, pour garantir la sécurité en ces périodes de fin d’année et de début du nouvel an.

Alors que ces périodes sont souvent caractérisées par une «augmentation notable de faits d’insécurité divers», comme les «actes de criminalité, de délinquance, de banditisme et d’accidents de la route», pour le gouvernement, cette opération vise à «faire régner la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national afin que chaque citoyen vaque librement à ses occupations dans un climat de sérénité».

Cette initiative gouvernementale consiste en des actions de police administrative et/ou de police judiciaire, à l’instar des opérations coup de poing et de contrôle de zone, des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, des contrôles d’identité et contrôles routiers, et des interpellations pouvant conduire à des gardes à vue, précise-t-on.

Le ministre appelle les populations à une grande vigilance et une franche collaboration avec les forces de sécurité, tout en mettant à leur disposition plusieurs numéros d’urgence, notamment le 1014 (Centre d’appel du Ministère), le 117 (Police Nationale), le 172 (Gendarmerie nationale), le 118 (Corps des Sapeurs-pompiers) et le 170 (Agence nationale de la protection civile).

Madjoulba a également invité les citoyens à se munir, lors de leurs déplacements pendant ces périodes, d’une pièce d’identité et des pièces afférentes aux véhicules qu’ils conduisent.