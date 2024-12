Deux semaines après l’adoption, par le Conseil National de Transition (CNT au pouvoir) au Tchad, d’une proposition de résolution, portant élévation à la dignité de Maréchal, le président Mahamat Idriss Deby Itno, le chef de l’Etat a reçu, samedi 21 décembre, les attributs de Maréchal, la dignité la plus élevée dans la hiérarchie militaire de ce pays ouest-africain.

La cérémonie de remise des symboles, conduite par le président du CNT, Haroun Kabadi, a eu lieu au Palais Toumaï, en présence, entre autres, des membres du CNT, du Premier Ministre Allah-Maye Halina, de l’ancien Président Goukouni Weddeye, des anciens Premiers ministres, des membres du Gouvernement, des doyens des Ambassadeurs accrédités au Tchad, et de bien d’autres invités.

La Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, Ramatou Mahamat Houtouin a rendu public le décret conférant officiellement le titre de Maréchal au Président Mahamat, avant que le président ne reçoive les attributs et insignes symbolisant la dignité de Maréchal, des mains du Grand Chancelier de l’Ordre National, le Général Abdramane Youssouf Merry.

« Après un examen minutieux de mon parcours, académique, militaire et politique ainsi que mon modeste apport qui a contribué à éviter à notre pays de sombrer dans le chaos, les Conseillers Nationaux ont jugé juste et utile, en se basant sur de faits probants, de m’élever à la dignité de Maréchal », a déclaré le président Mahamat dans son discours de circonstance.

« En tant que légaliste et républicain, respectueux des décisions de notre institution parlementaire et garant de la Constitution, je me suis inscris dans cette ligne tracée, en toute indépendance, par le Conseil National de Transition, pour accepter, humblement, cette marque d’estime et de considération, à l’endroit de ma modeste personne », a-t-il poursuivi.

Il a affirmé que « c’est avec une fierté réaffirmée » qu’il a adhéré à la résolution du CNT, et qu’au-delà de sa modeste personne, « cette élévation honore particulièrement, les Forces de Défense et de Sécurité qui consentent au quotidien, des sacrifices énormes pour assurer la sécurité et la stabilité de notre pays ».

«Je demeure convaincu que cette élévation, loin d’être un simple symbole, apparait comme un réel motif d’encouragement à poursuivre mon combat pour un Tchad débarrassé des tares qui freinent son progrès et développement», a conclu le Mahamat Idriss Deby.