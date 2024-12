L’Institut national pour la gestion et la réduction des risques de catastrophes (INGD) du Mozambique a revu à la hausse ce dimanche 22 décembre, le bilan humain du passage du cyclone tropical Chido dans le pays durant le week-end des 14 et 15 décembre.

Le puissant cyclone tropical Chido qui a balayé le Nord du Mozambique, a engendré «94 morts et 768 blessés», selon une mise à jour de l’INGD. Il a touché terre le 15 décembre dernier avec des pluies diluviennes et des tempêtes dévastatrices, ayant occasionné des destructions massives dans les provinces de «Cabo Delgado, Nampula et Niassa. Plus de 123.000 familles, soit 622.610 personnes, ont été touchées, et plus de 140.000 maisons ont été partiellement ou totalement détruites», a détaillé le même Institut.

Les autorités mozambicaines déplorent «l’ampleur des destructions» causées par ce sinistre, soulignant que ce drame soulève «d’importants défis en matière de reprise des activités et d’aide humanitaire» dans la zone sinistrée.

Par ailleurs, l’INGD fait état de la destruction de plusieurs infrastructures publiques suite au passage du cyclone Chido. Il s’agit de «250 écoles, 89 bâtiments publics et 52 Centres de santé, de vastes zones agricoles inondées».

Les autorités de Maputo ont mis en place, devant cette urgence sanitaire, deux «Centres d’hébergement accueillant actuellement 1.349 personnes», selon des précisions officielles.

Un deuil national de 48H décrété par le Président F. Nyusi pour compatir à la douleur des victimes de ce drame, a pris fin ce samedi le samedi 21 décembre.