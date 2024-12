Les relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville qui sont au beau fixe ont été au menu des longs entretiens de leurs dirigeants, Félix Tshisekedi et Denis Sassou N’Guesso le week-end écoulé.

Denis Sassou N’Guesso a conversé durant de longues heures ce samedi 21 décembre avec son homologue Félix Tshisekedi qui effectuait une visite à Brazzaville. «L’entrevue présidentielle s’est focalisée sur «la situation sécuritaire dans la sous-région», a annoncé la présidence à Brazzaville.

Félix Tshisekedi a en outre livré à son aîné congolais, son point de vue sur la situation dans l’Est de la RDC, et sur l’état d’avancement de «la mise en œuvre du processus de Luanda», une initiative de paix lancée en 2022 et soutenue par l’Union Africaine (UA), et visant à accélérer les efforts de stabilisation régionale.

A cette occasion, Sassou Nguesso a réitéré une nouvelle fois, son soutien sans faille, aux efforts de médiation du Président angolais, Joao Lourenço en vue d’un règlement pacifique du différent en cours dans l’Est de la RDC depuis près de 4 ans. Aux yeux de la diplomatie et de la Présidence du Congo-Brazzaville, «les négociations en cours sont le moyen par excellence de résolution» du différend frontalier entre le Rwanda et la RDC.

Le week-end des 14 et 15 décembre, un nouveau round de discussions entre les parties en conflit dans l’Est de la RDC avait été annulé à cause de l’absence du président rwandais, Paul Kagamé qui conditionne la résolution durable de ce nouveau bras de fer armé, par la règlement définitif de la question des FDLR (ex génocidaires rwandais réfugiés sur le sol congolais).