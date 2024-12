Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a dévoilé le week-end écoulé, le tableau global des cas de contamination au Mpox (variole du singe) sur le continent africain, précisant que le nombre de cas de Mpox «signalés en Afrique depuis le début de l’année 2024 a dépassé les 69.000 et le nombre de décès s’élève à plus de 1.260».

Le Chef de Cabinet et responsable du Bureau exécutif du CDC Afrique, Ngashi Ngongo a précisément confié que l’Afrique affiche en cette fin d’année 2024, des cas de contamination évalués à «69.211 dont 14.794 cas confirmés et plus de 1.268 décès enregistrés».

Signe de la permanence des contaminations au Mpox sur le continent africain, le CDC Africa basé en Ethiopie, révèle «qu’au cours de la seule semaine dernière, le continent a totalisé «3.095 nouveaux cas dont 553 confirmés et 31 nouveaux décès, soit, dans l’ensemble, pour le compte de 2024, une augmentation de plus de 789% de cas confirmés de Mpox en Afrique par rapport à 2023».

20 pays africains ont été touchés par la maladie sur les 54 que compte le continent africain, a par ailleurs spécifié le CDC Africa qui salue les efforts de cinq Etats du continent.

Ils sont passés «d’une transmission active à un stade contrôlé de la maladie au cours des dernières semaines. Il s’agit de «l’Afrique du Sud, du Gabon, du Maroc, de la Zambie et du Zimbabwe». Par contre, rappelle cette Agence panafricaine, 15 pays africains connaissent «actuellement une transmission active du virus Monkeypox».

L’intensification de la mobilisation des ressources et le soutien aux pays les plus durement touchés sont vivement recommandés par le CDC Africa face à la constance de l’épidémie.