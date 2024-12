La représentation de l’Union Européenne (UE) au Togo a annoncé ce 23 décembre, l’octroi d’un don «d’environ 12,8 milliards de FCFA au budget de l’Etat togolais».

Ce don reflète la volonté et l’engagement de l’Union Européenne de soutenir la mise en œuvre de la Feuille de Route (FDR) «Togo 2025», précise l’institution européenne basée à Bruxelles, la capitale de la Belgique.

«Ce don qui alimente le budget de l’Etat illustre le partenariat rapproché existant entre l’Union Européenne et le Togo», a commenté l’ambassadeur de l’UE auprès de la République du Togo, Gwilym Jones.

«C’est le fruit d’un travail et d’un dialogue permanent entre le Ministère de l’Economie et des Finances, les Ministères sectoriels concernées par cet appui budgétaire et l’Union Européenne», s’est félicité de son côté, le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Essowè G. Barcola.

La délégation de l’UE à Lomé, a rappelé à ce titre que «cet appui des 27 témoigne de la crédibilité et de l’avancée de la mise en œuvre de la Feuille de route ‘Togo 2025’, de la mise en œuvre d’une politique visant au maintien de la stabilité macro-économique et de l’ampleur des réformes menées en matière de gestion des finances publiques et de la transparence budgétaire».

Les 27 justifient par ailleurs l’octroi de cet appui financier sous forme de don, par «les résultats récents atteints par le Togo dans la mise en œuvre des réformes de sa Feuille de route dans le domaine de la décentralisation, de l’agrobusiness durable et de l’accès des populations vulnérables aux services sociaux de base».

Les Etats membres de l’Union Européenne présents au Togo (France et Allemagne) ont été associés à la préparation et au suivi de la mise en œuvre de cet appui budgétaire, a précisé la Délégation de l’UE basée à Lomé.

Le Togo avait été exclu de la coopération de l’UE entre 1993 et 2007 pour «déficit démocratique».