Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi en tournée dans le Grand Kasaï au centre du pays, s’est adressé à la population de la ville de Kananga en abordant dans son discours, plusieurs sujets et particulièrement celui de la réforme constitutionnelle à laquelle ses adversaires s’opposent fermement.

Le président a rassuré ses compatriotes qu’il est à leur «service» et que ce sont leurs vœux qui importent. «Si vous voulez changer la constitution, nous allons la changer. Si vous voulez la modifier, nous allons la modifier. Si vous voulez la garder telle quelle, nous allons la garder telle quelle», a-t-il promis.

Il a réaffirmé sa décision de nommer une commission multisectorielle chargée d’étudier cette question dès l’année prochaine, avant d’inviter, dans la foulée, les populations à ne pas prêter attention aux discours mensongers de «ceux qui ont dirigé le pays pendant 18 ans et qui ne vous ont rien donné».

Tshisekedi a profité de l’occasion pour mettre en exergue les réformes à son actif dont celles relatives au programme de développement local de 145 territoires (PDL 145T), à la gratuité de l’enseignement de base et à la gratuité de la maternité et des soins néonataux.

Il a également évoqué les six axes de son programme quinquennal à savoir : plus d’emplois, plus de sécurité, amélioration du pouvoir d’achat, une économie diversifiée, plus d’accès aux services de base et des services publics plus efficaces.

Pendant sa tournée, le Président inspectera les travaux lancés dans le cadre du PDL 145T, ainsi que d’autres projets, en cours d’exécution et concernent les domaines des infrastructures, de l’éducation et de la santé.