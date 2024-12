L’État du Bénin a annoncé lundi 23 décembre, sa décision de céder entre 30,4 % et 40 % du capital qu’il détient dans la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), soit un volume compris entre 17.558.979 et 23.103.920 actions, a-t-on annoncé dans un communiqué officiel, précisant que la cession dont le prix de l’action est fixé à 5.250 FCFA par action, permettra de mobiliser entre 92,2 et 121,3 milliards de FCFA,

Il s’agit de la deuxième Offre Publique de Vente (OPV) de l’État béninois en 2024, ayant pour objectif de promouvoir la transparence dans les opérations financières, de stimuler le marché boursier régional et d’impliquer davantage le secteur privé dans l’actionnariat de la BIIC.

Cette OPV constitue également de l’avis du gouvernement, un moyen de mobiliser des ressources financières sans recourir à l’endettement extérieur, afin de soutenir les projets structurants au bénéfice de l’économie nationale et du bien-être des populations.

Le communiqué précise que la période de souscription est prévue du 13 janvier 2025 au 28 février 2025, avec une possibilité de clôture anticipée en cas de forte demande.

La BIIC a été créée en 2020 suite à la fusion de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC). Elle s’est imposée comme un acteur majeur du secteur bancaire béninois ; sa performance financière témoignant de sa solidité, avec un résultat net en hausse annuelle moyenne de 117 %, passant de 5,7 milliards de FCFA en 2021 à 10,7 milliards en 2022, pour atteindre 27,2 milliards de FCFA en 2023.

L’État du Bénin dit avoir sollicité EDC Investment Corporation (EIC), la Société de Gestion et d’Intermédiation du groupe Ecobank, en qualité d’Arrangeur et Chef de file du syndicat de placement, pour garantir le succès de cette opération.

Le Gouvernement du Bénin invite les investisseurs, particuliers et institutionnels, à saisir cette opportunité de devenir copropriétaire d’une institution bancaire en pleine croissance, sachant qu’en participant à cette opération, les souscripteurs contribuent non seulement à la consolidation de la BIIC, mais également au développement économique et social du Bénin.