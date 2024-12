La Libye a officiellement adhéré à l’accord d’établissement de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), devenant ainsi la 53e nation membre/Etat participant de cette institution bancaire, selon un communiqué publié mardi par Afreximbank.

Le document d’adhésion a été signé par le ministre libyen des Fiances, Khaled Al-Mabrouk Abdullah qui s’est félicité de ce partenariat et de son importance pour soutenir les efforts de reconstruction et de diversification économique dans son pays.

Cette adhésion ouvre la voie à une coopération entre le gouvernement libyen et Afreximbank sur des projets de développement clés en Libye, en mettant l’accent sur la facilitation du commerce, le développement des infrastructures et le soutien financier à la nation nord-africaine, explique le communiqué.

Parmi les projets identifiés pour cette coopération, il est souligné le financement du développement de la zone franche de Misurata et la construction d’une route reliant la Libye, le Tchad et le Niger, qui devrait stimuler de manière significative le commerce intra-africain.

Afreximbank entend aussi accorder une assistance technique et financière à la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC) afin d’étendre ses opérations en Afrique de l’Est, en plus d’offrir une formation technique et un soutien aux exportateurs libyens afin qu’ils bénéficient de la structuration du financement du commerce et de l’accès aux marchés africains, ajoute la même source.

«L’adhésion de l’État de Libye à Afreximbank est une étape importante dans sa marche vers la reconstruction de son économie et le rétablissement de son rôle en tant que plaque tournante du commerce régional», a déclaré le ministre Abdullah, ajoutant que «ce partenariat fournira non seulement un soutien financier et technique vital à la Libye, mais renforcera également le rôle du pays dans le commerce intra-africain».

Pour sa part, le président d’Afreximbank et de son Conseil d’administration, Benedict Oramah a exprimé sa profonde satisfaction de la décision de l’État libyen d’adhérer à la Banque, notant que les deux parties tireront des avantages mutuels de cet accord.

Avec un PIB estimé à 50,49 milliards de dollars en 2023, classant la Libye comme 12e économie d’Afrique, cette adhésion offre une opportunité unique d’augmenter le volume des échanges commerciaux du pays nord-africain avec les autres pays africains, actuellement inférieur à 10 %, conclut le communiqué.