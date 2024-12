Les Forces armées françaises et tchadiennes ont annoncé ce jeudi 26 décembre, la fin de la présence des soldats français sur la base militaire de Faya, laquelle base a été rétrocédée à l’Armée nationale tchadienne.

«Les Forces françaises stationnées à Faya ont définitivement quitté la base militaire qu’elles occupaient», mentionne un communiqué officiel tchadien sur le sujet.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Abderaman Koulamallah a expliqué que la fermeture de cette base est conforme à la «décision souveraine de dénonciation des accords militaires entre le Tchad et la France», annoncée quelques semaines plus tôt par N’Djamena.

La base de Faya rétrocédée à l’Armée nationale tchadienne sera l’objet «d’une gestion et d’une sécurisation conformément à ses missions régaliennes de défense du territoire» national, a assuré l’Etat tchadien.

Le pouvoir central de N’Djamena a réitéré à cette occasion, «sa détermination à renforcer l’indépendance stratégique et la souveraineté du pays tout en continuant de privilégier des partenariats internationaux basés sur le respect mutuel et les intérêts réciproques», une position étalée en mai 2024, lors de la prestation de serment du Président Mahamat Deby Itno pour un premier quinquennat.

«Le Tchad demeure engagé en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, et continuera d’assumer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité, tant au niveau national que dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région», a assuré la diplomatie tchadienne.

La dénonciation des accords de défense liant Paris à N’Djamena depuis plusieurs décennies, a surpris et pris au dépourvu, les autorités françaises. Cette dénonciation est intervenue au même moment qu’une autre action similaire entreprise par le Sénégal.