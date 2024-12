L’Institut national béninois de la statistique et de la démographie a livré ce 26 décembre, une photographie globale de la vie macroéconomique du Bénin faisant état dans son rapport, d’une croissance économique de 7,2% au troisième trimestre 2024, contre 6,3% pour la même période en 2023.

Le secteur primaire qui a joué un rôle particulièrement actif durant le troisième trimestre 2024 dans l’économie béninoise, a contribué à hauteur de «30,8%» à la formation du PIB du pays ouest-africain, et a enregistré au cours de cette période une hausse de 5,9%, contre 5,5% au deuxième trimestre 2024 et 4,8% un an plus tôt, a précisé l’Institut béninois.

De son côté, le secteur secondaire a enregistré au troisième trimestre de 2024, une croissance de 8,7 %, alors que le secteur tertiaire, principal moteur de la croissance économique au Bénin, a bondi de 7,5% au 3ème trimestre 2024, ajoute la même source.

Par ailleurs, le Bénin a augmenté tout au long de cette année 2024, son stock d’infrastructures de base. L’économie du pays repose essentiellement sur le commerce, le coton, les recettes fiscales, douanières et portuaires.