L’année 2025 va offrir une kyrielle de compétitions aux férus du football sur le continent africain, avec le Royaume du Maroc au cœur de l’organisation de plusieurs tournois panafricains-clés et à leur tête la 35è de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Le tirage au sort de la 35è phase finale de la CAN programmé pour le 27 janvier 2025 à Rabat, va lancer l’année folle 2025 consacrée à une série de hautes compétitions.

Suivra en février 2025 la tenue du CHAN 2024 en Afrique orientale, via les sites mis à disposition par trois pays hôtes que sont le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Cette nouvelle édition du CHAN ouverte à tous les joueurs évoluant sur le continent africain, aura lieu du 1er au 28 février 2025.

En mars 2025, les fans du ballon rond auront les yeux rivés sur le Maroc, avec la tenue de la CAN U17 qui aura lieu du 30 mars au 19 avril 2025. La Côte d’Ivoire prendra le relais de l’organisation du tournoi phare de la CAN U20, du 26 avril au 18 mai 2025.

Le mois de mai verra se conclure les grandes Coupes africaines. La Coupe de la CAF offrira sa finale entre le 17 et le 25 mai, en rencontres aller-retour. La Champions League africaine connaîtra aussi son dénouement en mai 2025, entre le 24 mai et le 1er juin 2025.

Le football féminin africain occupera aussi le devant de la scène, avec la tenue de la Ligue des Champions, version Dames, du 08 au 23 novembre 2025 au Maroc, de même que la CAN Dames reportée de 2024 à 2025.

La CAN Hommes est de retour au Maroc après l’édition de 1988 remportée par le Cameroun devant le Nigeria, et une décennie après l’édition ratée de 2015 pour cause d’Ebola.