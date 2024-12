Les Premiers ministres des trois pays (Mali, Burkina Faso et Niger) membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont tenu lundi 30 décembre au sein de la Primature nigérienne, une séance de travail dont l’ordre du jour était centré sur la mise en œuvre de la feuille de route de l’AES, arrêtée par les pères fondateurs de l’Alliance.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de la Primature nigérienne, cette première concertation de haut niveau entre les trois Chef de gouvernement le Nigérien Ali Lamine Zeine, le Malien Abdoulaye Maïga et le Burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, «a été le cadre non seulement d’une prise de contact formelle mais également d’une exaltation des liens de fraternité entre autorités de pays frères ».

Ali Lamine Zeine, l’hôte de la rencontre, a relevé «une convergence de vues sur la mission commune que ses homologues et lui doivent remplir dans le cadre de la Confédération », sans donner plus de détails.

Avant leur rencontre, les trois Premiers ministres ont été reçus par le président du Niger, le général de brigade Abdourahamane Tiani, qui leur a signifié la nécessité de porter la mission commune de l’AES, celle de « mettre en pratique, de la manière la plus diligente, les politiques publiques traduisant la vision de souveraineté et d’épanouissement des peuples de l’AES, et surtout, de faire face avec efficacité à toutes les adversités», ajoute la même source.