Le Directeur de cabinet du Président du Burkina Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Medah a procédé, jeudi 2 janvier à Ouagadougou, au lancement, sur le site de l’Université Thomas Sankara, des travaux de construction de 40 amphithéâtres pour le compte des universités et centres universitaires, indique un communiqué officiel.

Il s’agit de la construction et l’équipement de 40 amphithéâtres de 1000 et de 500 places dans les universités et centres universitaires, a précisé le ministre burkinabè de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, lors de la cérémonie de lancement de cet ambitieux projet.

Il a également annoncé la construction de cités universitaires, l’implantation de forages et le pavage des rues à l’intérieur de chaque institut d’enseignement supérieur et de recherche (IESR).

Le Capitaine Medah a fait savoir que le renforcement des infrastructures universitaires s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), laquelle Initiative, d’une durée de cinq ans, a été créée pour améliorer l’accessibilité et les conditions de travail et de vie dans tous les secteurs de l’éducation.

Le lancement des travaux de construction des amphithéâtres constitue «une lueur d’espoir qui s’élève dans le ciel universitaire grâce à la volonté manifeste du Président du Faso de rompre avec les héritages coloniaux improductifs et des politiques ou stratégies éducatives de court terme», a-t-il souligné.

Au sein de l’Université Thomas Sankara, il est prévu, en plus de l’amphithéâtre, la construction et l’équipement de 12 laboratoires, de 15 salles de travaux dirigés, de 2 salles modulables d’une capacité de 200 places, de 20 bureaux pour les enseignants, de 3 bureaux paysagers et d’une salle de vidéosurveillance, précise la même source.