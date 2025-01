L’ONU a annoncé, jeudi, l’ouverture aux candidatures pour le « Prix des Nations Unies Nelson Rolihlahla Mandela », édition 2025, qui récompense les personnes ayant consacré leur vie au service de l’humanité, en promouvant les buts et principes de la Charte de l’ONU, tout en honorant et en rendant hommage à la vie et au legs extraordinaires du leader sud-africain Nelson Mandela dans les domaines de la réconciliation, de la transition politique et de la transformation sociale en Afrique du Sud.

Ce prestigieux prix honorifique est décerné tous les cinq ans à deux personnes, une femme et un homme. Il est indiqué que les lauréats seront sélectionnés par un comité des Nations Unies présidé par le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies et composé de représentants de six Etats Membres ainsi que de cinq personnalités éminentes qui exerceront un rôle consultatif.

Alors que les candidatures seront recueillies en ligne jusqu’au 28 février 2025, l’ONU précise que les candidatures écrites pour le Prix peuvent être soumises par les gouvernements des Etats Membres et des Etats observateurs auprès des Nations Unies ainsi que par les entités et organisations intergouvernementales ayant reçu une invitation permanente à participer en tant qu’observateurs aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social.

Les établissements d’enseignement supérieur et les centres et instituts de recherche indépendants ; les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social ; et les lauréats du Prix (à moins qu’ils ne siègent actuellement au comité) sont également concernés.

Le calendrier prévoit que les lauréats soient annoncés en mai 2025 et la remise du prix aura lieu lors de la commémoration annuelle de la Journée internationale Nelson Mandela au siège des Nations Unies à New York, célébrée chaque année le 18 juillet. Le Prix des Nations Unies Nelson Rolihlahla Mandela a été créé en juin 2014 et décerné pour la première fois en 2015.