Contrairement à la plupart de ses pairs africains, le Président malawite, Lazarus Chakwera a adressé ses vœux à ses concitoyens seulement ce 1er janvier 2025, en dressant le bilan de l’année 2024.

Sur le plan politique, Lazarus Chakwera a salué «l’inscription de 7 millions de Malawites sur les listes électorales avant les élections de septembre 2025 ainsi que l’esprit d’unité existant entre les Malawites».

Le Chef de l’Etat malawite a convié ses compatriotes à davantage de résilience en 2025 face aux difficultés ou défis issus du vivre-ensemble et s’est aussi félicité de la reprise du transport ferroviaire au Malawi en 2024 après des décennies d’arrêt, et la «mobilisation de plus de 170 millions de dollars d’aide humanitaire».

«Nous avons mobilisé plus de 300 milliards de kwachas (plus de 170 millions de dollars) dans le cadre d’un soutien financier hors-budget afin de fournir de la nourriture d’urgence à 5,7 millions de Malawites qui ont perdu leurs récoltes en raison des conditions de sécheresse entraînées par le phénomène météorologique El Nino» en 2024, a rappelé Chakwera.

Il a salué, à la même occasion, «le regain de confiance des donateurs à l’égard de nos réformes de gestion financière ainsi que le retour d’un soutien budgétaire au Malawi pour la première fois depuis une décennie».

La baisse de l’indice des prix à la consommation «pour la première fois depuis des mois, signe de la stabilisation de l’inflation» a par ailleurs été au menu des bons enseignements de 2024 mis en avant par le dirigeant de cet Etat d’Afrique australe.

Au passage, Lazarus Chakwera a également eu une pensée émue pour le vice-président malawite, Saulos Chilima et huit autres personnes décédés dans un crash d’avion le 10 juin 2024, rappelant que se sont «les plus grandes pertes de l’année 2024» pour la nation malawite.