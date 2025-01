La Banque Mondiale et l’Etat fédéral de l’Ethiopie ont conclu aux dernières heures du mardi 31 décembre 2024, un accord de financement «d’une valeur de 700 millions de dollars américains visant à soutenir les projets de renforcement du secteur financier» dans ce pays d’Afrique orientale, ont annoncé les autorités éthiopiennes.

Le financement de l’institution de Bretton Woods vient appuyer le «Projet de renforcement du secteur financier éthiopien» destiné à accompagner des réformes cruciales du secteur financier décidées courant 2024 par le gouvernement d’Addis-Abeba.

Ce même Projet va aussi soutenir les efforts de recapitalisation de la Banque commerciale d’Ethiopie (CBE) et de la Banque de développement d’Ethiopie (DBE), ont précisé les autorités éthiopiennes. La modernisation et la libéralisation des opérations bancaires en Ethiopie constituent un nouveau chantier cher au pouvoir du premier ministre, Abiy Ahmed pour ouvrir davantage son pays aux investissements étrangers.

Le ministère éthiopien des Finances précise en outre, que ce financement mettra l’accent sur la «résolution des problèmes liés à l’héritage de la dette, l’amélioration de la qualité des actifs et un meilleur respect des exigences en matière d’adéquation du capital».

L’accord de prêt entre les BM et l’Ethiopie a été signé par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide et la directrice de la Banque Mondiale pour l’Ethiopie, l’Erythrée, le Soudan et le Soudan du Sud, Maryam Salim.