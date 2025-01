Le nouveau Premier ministre (PM) du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, nommé il y a un mois par le président Ibrahim Traoré, a exhorté lundi, le personnel de la Primature, à l’exemplarité, à l’engagement et à la célérité, à l’occasion de sa première cérémonie de montée des couleurs nationales, indique le service d’information du gouvernement.

Il s’agit, selon Ouédraogo, des trois valeurs essentielles qui devraient guider ses collaborateurs dans l’exécution de leurs tâches au quotidien. Il a de même, invité les agents de la Primature à cultiver un comportement irréprochable, notamment dans la gestion des ressources publiques. «Je vous fais noter ici et maintenant, que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de bonne gestion des deniers publics », a-t-il martelé.

Le Premier ministre burkinabè estimé que l’observation de bonnes valeurs contribuera à la mise en œuvre des grands chantiers de développement inscrits dans sa Déclaration de politique générale qui a été approuvée, le 27 décembre dernier, par l’ensemble des députés de l’Assemblée législative de Transition.

Joignant les actes à la parole, Ouédraogo a appelé à la mise en place du Comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements (CRDI) et le suivi rigoureux du Code d’éthique et de déontologie adopté en 2023, afin de renforcer la discipline et la bonne gouvernance au sein de la Primature.

Evoquant par ailleurs, l’importance d’un engagement patriotique sans réserve, le Premier ministre a exhorté chaque agent à travailler avec détermination et dévouement au service du peuple burkinabè et à veiller à ce qu’aucun dossier ne traîne inutilement dans les bureaux.

Alors que le Burkina est engagé avec force dans la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre a formulé le vœu que 2025 soit une année de grâce, marquée par le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national.