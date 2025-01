Le Président élu du Ghana, John Dramani Mahama et sa vice-présidente, Jane Naana Opoku-Agyemang ont prêté serment pour un mandat de quatre ans, lors d’une cérémonie tenu ce mardi 7 janvier, à la place «Black Star Square» à Accra, en présence de nombreux invités de marque dont notamment, le Président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO.

Les deux nouveaux dirigeants ont promis de gouverner dans «la vérité en se mettant au service du peuple», en jurant sur la Constitution de leur pays.

«Le monde dans lequel j’accède au pouvoir en 2025 est différent de ce que j’ai connu presque une décennie plus tôt», a reconnu le nouveau Président ghanéen qui a salué au passage, le leadership de son prédécesseur Nana Akufo-Addo et son équipe.

Dans son premier discours sous la casquette d’ancien-nouveau Président du Ghana, John Dramani Mahama a improvisé un message poignant de près de trente minutes sans recours à ses notes. Il s’est surtout appesanti sur les mérites démocratiques de la mise en route du multipartisme en 1992 au Ghana, en saluant le legs de feu Jerry J. Rawlings et de tous les dirigeants qui se sont succédé depuis cette époque.

Il a mis en valeur par ailleurs, les projections de sa gouvernance dans les mois à venir, en insistant sur la promotion du genre portée par son parti (NDC) qui l’a amené à porter son choix sur la première vice-présidente du pays, Jane Naana Opoku-Agyemang.

Promettant une gouvernance concertée, basée sur les résultats à atteindre, le président Mahama mise sur la renaissance économique de son pays grâce à l’agro-business pour générer un plus grand nombre de création d’emplois, et un plus grand attrait d’Investissements directs étrangers (IDE). Il s’est, en outre, dit certain «de rebâtir un avenir économique prospère au Ghana, en tablant sur la permanence de l’action concertée».