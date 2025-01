En conformité à la loi du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin, l’Etat béninois a décidé de rendre les journées des 09 et 10 janvier 2025, jour de la fête des religions traditionnelles, chômées et payées.

Selon des précisions techniques apportées par le ministère du Travail et de la Fonction Publique, les journées «des 09 et 10 janvier 2025 sont chômées, fériées et payées sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre de la célébration de la Fête des religions traditionnelles, année 2025».

Ces journées fériées coïncident avec la tenue de la 2è édition des «Vodun Days» du 09 au 11 janvier 2025 à Ouidah (sud-ouest du Bénin). La diplomatie et la Présidence du Bénin présentent la tenue de ces «Vodun Days» comme «le premier rendez-vous international autour des Arts, de la Culture et de la Spiritualité Vodun», une vitrine incontournable pour mieux faire connaitre l’héritage culturel du Bénin au reste du monde.

L’édition 2025 des «Vodun Days» sera marquée par des animations et diverses expositions et connaîtra aussi la prestation d’artistes célèbres comme le Groupe Kassav.