La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce Mardi 7 janvier, une «hausse de 75%» du prize money réservé au vainqueur du CHAN 2024 qui aura lieu en février 2025 dans trois Etats d’Afrique orientale.

Selon des précisions de la CAF, le prize money du CHAN est fixé dorénavant à «3,5 millions de dollars US, soit une revalorisation de 75%». Dans le même ordre d’idées, la CAF a fourni des détails autour d’une augmentation des allocations financières mises à la disposition de l’organisation du CHAN 2024 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette dotation passe à «10,4 millions de dollars, soit une revalorisation de 32%», s’est félicitée la confédération africaine de football.

«Le CHAN est une compétition importante pour le développement et la croissance des joueurs de football basés en Afrique et contribuera de manière significative à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF», a expliqué le président de la CAF, Patrice Motsepe, au sujet de ces deux revalorisations financières précitées.

«Cette compétition fait partie de notre stratégie d’investissement dans le football africain et de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier», a encore défendu le magnat du monde minier en Afrique australe.

En tout, 19 nations africaines prendront part à la 8è édition du CHAN du samedi 1er février au 28 février 2025. Sur les 19 participants attendus à cette compétition, 17 sont déjà connus.