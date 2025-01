Près d’une cinquantaine de délégations étrangères ont pris part à la cérémonie de prestation de serment du président réélu du Ghana, John Dramani Mahama, ce mardi 7 janvier à Accra, la capitale ghanéenne, mais c’est le Président burkinabè, Ibrahim Traoré qui a ravi la vedette à ses pairs présents à cette cérémonie solennelle.

La cérémonie officielle de prestation de serment de Mahama qui entame son deuxième et dernier mandat de 4 ans à la tête du Ghana sous la IVè République s’est déroulée pendant près de 3h30, a la Place de l’Indépendance plus connue sous le nom de «Black Star Square» et qui a été archipleine ce mardi.

John Mahama a promis d’axer sa gouvernance «sur l’inclusivité, la création d’emplois pour les jeunes et la relance économique pour attirer davantage d’IDE (Investissements directs étrangers)».

Lors de la cérémonie de salutation individuelle des délégations étrangères présentes à Accra au nouveau Président ghanéen, Ibrahim Traoré a battu à l’applaudimètre, ses homologues africains présents à la cérémonie d’investiture.

Drapé dans une tenue militaire, le chef de l’exécutif du Faso, a réservé le salut militaire au Président John Mahama et à la vice-présidente du Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang, sous les hourras du grand public présent sur la place «Black Star Square».

En tant que Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO et doyen d’âge des actuels dirigeants ouest-africains, le Chef de l’Etat du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a été l’invité d’honneur de cette cérémonie présidentielle.

Il a réitéré à cette occasion, les félicitations de son pays et de la CEDEAO à la vigueur de la démocratie ghanéenne qui constitue «une fierté et un motif d’espoir à ses yeux» dans une sous-région qui connaît plusieurs Transitions depuis aout 2020, et a promis se tenir aux côtés de John Mahama pour relever les divers défis de développement du Ghana et de la sous-région.