La crise postélectorale qui couve au Mozambique depuis le 9 octobre 2024, pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours à venir, avec le retour au pays ce 09 janvier, de l’opposant mozambicain, Venancio Mondlane.

Venancio Mondlane qui avait fui son pays depuis deux mois pour des raisons sécuritaires, se dit «prêt à négocier» avec le pouvoir du Frelimo (formation au pouvoir depuis 1975), suite aux contestation postélectorales violentes qui ont fait près de 300 morts depuis le 09 octobre 2024.

Ex-animateur radio, Mondlane âgé de 50 ans, dit être rentré au bercail «pour briser l’idée selon laquelle il se dérobe au dialogue avec le Frelimo». En costume sombre et colliers de fleurs blanches autour du cou Mondlane a rappelé ce jeudi 9 janvier à Maputo, à l’adresse des leaders du Frelimo : «Je suis donc ici, en chair et en os, pour dire que si vous voulez négocier, si vous voulez me parler, si vous voulez venir à la table du dialogue, je suis là».

Transfuge du parti historique d’opposition du parti Renamo qu’il a quitté pour se présentant en tant que candidat indépendant à la présidentielle, Venancio Mondlane revendique avec des milliers de partisans dans différentes régions du pays, sa victoire à cette élection du 9 octobre 2024.

Ces 60 derniers jours, il s’était exilé en Afrique du Sud puis dans un Etat européen. Locomotive économique de la SADC, l’Afrique du Sud a offert voici plusieurs semaines, sa médiation pour éviter le chaos au Mozambique déjà confronté à la lutte terroriste dans sa province septentrionale du Cabo Delgado.

Ce jeudi, des partisans de Mondlane ont déjà affronté la Police anti-émeutes, jetant des pierres et se rinçant les yeux dans les flaques d’eau à terre pour atténuer les effets des grenades de gaz lacrymogène. Tôt dans la matinée, les accès à l’aéroport de la capitale avaient été bloqués par des check points de la Police.

Le come-back du leader du parti Podemos intervient à quelques jours de la prestation de serment programmée du Président élu, Daniel Chapo.