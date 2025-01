En marge de la cérémonie d’investiture du nouveau Président ghanéen, John Dramani Mahama, le mardi 7 janvier à Accra, le président togolais, Faure Gnassingbé et son homologue kenyan, William Ruto ont eu un entretien en tête-à-tête axé sur les intérêts convergents de leurs deux pays et les vois et moyens d’un rapprochement plus palpable, a annoncé mercredi 8 janvier 8 janvier la Présidence du Togo.

Le Protocole d’Etat du Togo indique en gros que les «deux dirigeants ont fait le point de la coopération bilatérale et évoqué les questions d’ordre continental et international».

La Présidence de la République togolaise précise que les deux dirigeants ont «examiné les mécanismes de renforcement du partenariat entre Lomé et Nairobi dans les domaines économiques, de consolidation de la paix et de la lutte contre le changement climatique».

Au courant du mois de novembre 2024, le président Gnassingbé avait été «l’invité d’honneur de l’Africa Climate Summit» à la COP29 tenu à Bakou en Azerbaïdjan, une initiative de la Présidence kenyane pour asseoir le plaidoyer africain en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle planétaire.

Cette rencontre de haut niveau s’inscrivait dans la droite ligne de «la Déclaration de Nairobi sur le changement climatique» dont la vision est portée par le président kenyan, William Ruto en personne.

La Présidence togolaise rappelle qu’elle partage avec le Kenya «les mêmes objectifs de développement et de partenariat dans les domaines des investissements, du tourisme et du commerce», rappelant que les deux Etats entretiennent des relations diplomatiques cordiales depuis plusieurs décennies.